Après une entrée en lice plutôt tranquille au second tour de cette Coupe de Belgique face à une P3, les Canaris recevaient samedi soir une cylindrée nettement plus costaude avec cette formation luxembourgeoise de Marloie Sport, pensionnaire de D3B.

Les quinze premières minutes sont dominées par des Jodoignois entreprenants, maîtres du milieu de terrain et auteurs d’un très bon pressing. La première réelle occasion est pourtant visiteuse et signée Jadot alors que les locaux se voient refuser un penalty pour une position préalable de hors-jeu très discutable, voire même inexistante. C’est assurément – déjà – le tournant de la rencontre. Marloie se réveille tout doucement, Body touche le poteau quelques instants plus tard avant que Minthe, lancé idéalement en profondeur, ne trompe subtilement Bronckart pour l’ouverture du score à la 25e. Plaisants dans le jeu, les Brabançons wallons ne parviennent pas à inquiéter outre mesure un Desseille qui n’aura à frémir que sur une reprise de la tête de Laurent Dethier.

Le début de second acte est décousu, Jadot voit son coup de boule repoussé par Bronckart alors que Edras Tshanga se procure deux belles possibilités. À vingt minutes du terme, Collard est renvoyé au vestiaire pour une faute sur Mirabile en tant que dernier homme mais Jodoigne ne parvient pas à profiter de sa supériorité numérique malgré la très bonne entrée sur le terrain d’un Berisha bien en jambes.

Défaite frustrante pour Jodoigne et un Steve Dessart qui se demandait encore à la fin de la rencontre pourquoi son équipe n’a pas reçu un penalty pourtant légitime. "C’est carte rouge et penalty, dès la quinzième minute et on aurait eu droit à un autre match. On a vu un bon Jodoigne pendant 75 minutes et je suis fier de mes gars. Nous avons eu la possession, beaucoup de combinaisons et quelques occasions mais il reste à bosser la finition", résumait le T1.

Du côté de Marloie, le coach Frédéric Jacquemart avouait que sa formation a été mise à mal par un vaillant Jodoigne. "Nous avons été bousculés et nous n’avons pas su respirer durant vingt minutes à cause de leur bon pressing. Par la suite, nous avons davantage posé notre jeu et le but d’ouverture a fait du bien comme le penalty refusé à notre adversaire a été le tournant de la rencontre en notre faveur. Nous avons su rester malins en seconde période malgré l’infériorité numérique et notre expérience a également fait la différence."

Arbitre: Rinor Ismaili

Cartes jaunes: Zwikel, Edras Tshanga, Body, Laruelle, Mohimont

Carte rouge: Collard, 70'

Buts: Minthe (0-1, 25')

JODOIGNE: Bronckart, Simonini, Zwikel, Gilles, Mirabile, Boudar (88' Muntuabu Luabeya), Dethier (80' Abdelouahed), Lucchese, Laruelle, Edras Tshanga (65' Berisha), Lapierre.

MARLOIE: Desseille, Collard, Martinet, Nkokolo, Devresse, Body, Hanneuse, Delvaux, Minthe (75' Kalombo Isnath), Mohimont, Jadot (88' Dony).