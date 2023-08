Coupe de Belgique: Battu 5-0, Villers est logiquement éliminé à Rochefort qui perd Gosselain

Dès l’entame de la seconde période, le capitaine rochefortois Rémy pouvait alourdir le score avec une frappe en puissance aux 20 mètres, mais Serez dégageait des poings. Sous la pression unioniste, les villersois concédaient un nouveau but suite à un ballon mal jugé lors d’une passe en retrait à leur portier, que Cornet récupérait (4-0). Entré à la mi-temps, Gosselain était contraint de céder sa place, suite à une grave blessure qui le laissait au sol plusieurs minutes. Suite à un contact dans la surface, Said s’écroulait et Thielemans voyait rouge. Cornet s’occupait de la transformation du penalty pour signer un triplé (5-0). En toute fin de rencontre, Micha avait l’occasion d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, mais Serez la déviait, une fois de plus, du pied sur sa ligne.

Villers est logiquent battu mais n’en retire que du positif. "C’était une belle aventure. On ne s’attendait pas à arriver jusqu’ici. Il faut féliciter les garçons pour ce début de saison. On a montré beaucoup de valeurs. La différence de niveau était trop grande. On s’est bien battus. On aurait pu mieux négocier certaines phases arrêtées, mais il y a tellement d’expérience à Rochefort", analyse Frédéric Balan.

Arbitre: Michaël Jacques

Cartes jaunes: Niangbo, Thielemans, Geurde, Cornet, Nachtergaele, Van Roy,

Carte rouge: Thielemans (2e cj)

Buts: Said (1-0, 11e), Perseo (23e, 2-0), Cornet (3-0, 46e), Cornet (4-0, 53e), Cornet (5-0, 83e)

ROCHEFORT: Lentz, Perseo, Ouedraogo, Said, Senga (45e, Micha), Akwasi (45e, Gosselain ; 80e, Gasparoto), Cornet, Geurde (80e, Étienne), Lazitch (45e, Remy), Fiore

VILLERS-LA-VILLE: Serez, Delahaye (45e, Godfroid), Mbala (45e, Khamouss), Van Roy, Nachtergaele, Van Rode (45e, Pietrons), Butkovics, Niangbo, Busselot, Thielemans, Bruno (80e, Delplace)