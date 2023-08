Où en sont les quatre clubs du BW à trois semaines de l’Opening Day de la P1?

Autre club engagé en Coupe AWBB, le BBC Braine-le-Château affronte ce samedi (21 h) Belgrade, une P1 namuroise. "On embraye mardi avec la visite, chez nous aussi, de la R2 de Ciney", observe le coach Franck Stevens, heureux de l’implication et du rendement de ses nouvelles recrues : "Vandermuntert doit encore récupérer physiquement mais Vancabeke et Dupont apportent un plus. Le premier match de Coupe, on l’a perdu 100-81 à Jupille mais le résultat me laisse un goût amer car on a clairement manqué de rotations à sept, puis à six. Sans forcer, Vancabeke a marqué 19 points et Dupont s’est coltiné un intérieur liégeois de 2,10 m. En championnat, ces deux renforts soulageront le secteur intérieur en général et Nicolas Neskens en particulier."

En plus de ses quatre matchs de Coupe AWBB (le dernier a lieu le jeudi 19 sur le terrain de la R1 d’Andenne), le BBC défiera encore amicalement l’UJK le 26 août.

Le Speedy Mont-Saint-Guibert n’a pas choisi de figurer en Coupe AWBB mais verra tout de même du pays. Après avoir affronté Mazy-Spy, le Speedy se rend ce samedi au tournoi de Braine-le-Comte. Il recevra la P1 de Belgrade samedi prochain et rencontrera la P2 du… Speedy le 26. "J’ai quelques absents et on effectue une préparation commune avec la P2. C’est délibéré d’affronter amicalement des équipes d’autres provinces. Cela permet de voir d’autres têtes et un autre basket", résume le coach Sempels.

Organisateur de la journée initiale (dite de l’Opening Day) du championnat P1 les 1, 2 et 3 septembre dans les superbes installations de l’Adeps à Louvain-la-Neuve, le Rebond Ottignies est justement nouveau venu en P1. Neuf entraînements et quatre matchs amicaux serviront de préparation aux troupes de Thomas Thys, qui a récemment renforcé son noyau avec les venues de François Valentin (Uccle Europe) et d’Alexandre Dereuck (Waterloo P2). Entre l’enterrement de vie de garçon et le mariage de Grégoire Noël, le Rebond se préparera à Natoye (dimanche), face à Fernelmont (23/8) et contre la R2 de Nivelles (27/8).