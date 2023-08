Eugène Marchand, Léon Delfosse et le jeune André Flahaut (âgé de 20 ans) sont alors les chevilles ouvrières de la Jeunesse Perbaisienne. Ladite association décide de relancer, en collaboration avec l’Étoile Club de Walhain, l’organisation d’une course cycliste à l’occasion de la fête du 15 août à Perbais, la dernière organisation du genre remontant au début des années 50.

Ce retour du sport cycliste à Perbais a été un véritable succès. Non seulement il y a eu la toute grande foule, mais le bouquet a été remporté par un enfant du pays, le Corbaisien Jacques Martin dont on venait d’apprendre le passage dans les rangs des professionnels, plus précisément au sein de l’équipe Molteni d’Eddy Merckx.

Un rendez-vous incontournable

Au fil des ans, Perbais s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du calendrier cycliste. Le palmarès de cette compétition – qui fête ses cinquante ans d’existence cette année – (elle n’a souffert que deux interruptions en 1976 et 2020 pour cause de Covid) s’orne de noms de garçons ayant milité dans les rangs professionnels (Jacques Martin bien évidemment mais aussi Patrick Jacobs, Franky De Buyst, Joseph Boulton, Erwin Bollen, Sander Armee, Edwig Cammaerts, Jérôme Baugnies.) et de régionaux – pour certains issus de l’école blanmontoise du Vélo Club de l’Orne.

Le Grand Prix cycliste de Perbais, le 28e Grand Prix André Flahaut qui constitue sans nul doute le clou de la kermesse locale, verra ce mardi de l’Assomption à 15h les élites sans contrat et les espoirs s’élancer de la rue Cruchenère (départ et arrivée de cette artère à la demande expresse du Comité de la Jeunesse) pour couvrir 18 tours d’un circuit en boucle tracé sur Perbais, Chastre et Blanmont. Les concurrents visiteront les rues Cruchenère, de la Sucrerie, emprunteront au-delà du rond-point la route Provinciale à Blanmont, le Chemin des Roches, vireront à droite à hauteur de la Chapelle Mahy dans le chemin de remembrement pour rejoindre les rues des Prés du Meunier, rue des Cours, la Grand-Rue et retrouver la rue Cruchenère.

Les inscriptions seront reçues sous le chapiteau de la Jeunesse, rue Cruchenère. L’épreuve est dotée de 620 euros de prix. Elle constitue le second volet d’un challenge dont la première manche s’est disputée le 2 juillet dernier à Tourinnes-Saint-Lambert.

Informations complémentaires: 010 65 52 93 ou 0470 58 59 55.