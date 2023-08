Une formation pour devenir coach

Le comité provincial Bruxelles Capitale/Brabant wallon, en partenariat avec les clubs de Walhain et de Chaumont et le département de formation des cadres de la Fédération de volley-ball Wallonie/Bruxelles, organise une formation d’animateurs pour devenir coach. Cela se passera en présentiel les samedi 2 septembre à Walhain et dimanche 3 septembre à Chaumont de 9h à 13 h. Il faut ajouter à cela deux fois deux heures de cours en ligne. Les participants ayant réussi cette formation seront animateurs. Ils obtiendront une carte de coach D, une carte de premier niveau qui leur permet de coacher une équipe de niveau provincial. La participation aux frais est fixée à 50 €. Inscription à rentrer au plus tard le 28 août par mail à l’adresse suivante: coachs@fvwb.be