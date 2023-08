Un bon test inaugural pour Waterloo face à Royal IV en Coupe de Belgique

Waterloo et son coach sont plongés dans le vif du sujet ce samedi avec un duel face aux Bruxellois du Royal IV, qui ont atteint les play-off de la TDM1 la saison dernière: "Le R IV, c’est un gros morceau. C’est le genre de match qui va nous mettre sur les rails au niveau de l’exigence. On a été versé avec deux équipes de TDM2 et deux formations de TDM1 dans notre série de Coupe de Belgique. Ce ne sera que des gros matchs et c’est ce que je voulais en guise de préparation. Cela va nous mettre d’entrée dans le bon diapason, le rythme adéquat et l’adversité nécessaire. Notre travail sur ces matchs et aux entraînements a pour objectif d’être le plus compétitif possible quand le championnat débutera."

Ces grands débuts en TDM2 auront lieu le 23 septembre face à Belgrade. "On a envie que Waterloo soit difficile à jouer pour n’importe qui dans la série", espère le coach Sébastien Dufour.

Pour ce samedi, Waterloo sera privé d’Arnaud Vancampenhout (trail à l’étranger) et Tom Busselen, devenu Papa depuis peu. Le groupe a aussi perdu le jeune Louis Massy, parti finalement à Gravelines. "Sam Kaminski, Ilan Mbesange et Quentin Schiettecatte se sont bien intégrés à l’ensemble. J’ai même l’impression qu’ils ont toujours fait partie du noyau", ponctue Dufour. Toujours dans le cadre de sa Poule C de Coupe de Belgique, Waterloo se rendra au Bavi Vilvorde dimanche prochain.