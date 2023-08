Sébastien Guns relève un nouveau challenge au Kituro

C’est à ce moment-là que le Kituro est entré dans la danse pour attirer Guns qui coachera l’équipe première en compagnie de Romain Orban et Michaël Abrahams. "Le club étant axé sur la formation avec un public jeune, ce que j’apprécie particulièrement, j’ai opté pour ce challenge."

Ayant grandi à Genval, celui qui réside aujourd’hui à Gembloux n’oublie cependant pas tout ce qu’il a vécu au ROC comme joueur, coach et directeur sportif. "J’ai vu grandir pas mal de générations, il y a eu la remontée en D1 et la phase finale dans la foulée. Sans oublier de super belles rencontres, le partenariat avec Toulouse, le tournoi d’Halloween et tout le boulot qui a été fait au niveau de la structuration des jeunes. Le club a de bons noyaux dans toutes les catégories et sort chaque année 4-5 éléments capables de jouer en D1 séniors. Même en sachant que je n’allais pas rester vingt ans, je suis déçu par la façon dont ça se termine d’autant que je me projetais sur les deux années à venir avec une génération qui arrive à maturité, mais je ne vais pas rester avec des regrets."

En ce qui concerne ses objectifs du côté de Schaerbeek, "on va d’abord demander aux joueurs de définir les leurs. Moi, j’espère leur apporter quelque chose et les faire grandir, tout en essayant de performer dès la première saison. Le Kituro a régulièrement des équipes championnes chez les jeunes et plus récemment chez les dames, le but est désormais d’être plus régulier avec l’équipe première afin de goûter aux phases finales."