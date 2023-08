Promotion B: La fanfare de Dongelberg animera la lutte de Nil-Saint-Vincent

Le derby entre Nil-Saint-Vincent et Tangissart sera animé. En tout cas, durant ces premiers jeux. C’est que le club Nilois a engagé la fanfare de Dongelberg ce samedi. "Nous avions calculé que nous serions champions en régionale 2 ce samedi contre Saint-Denis (12 h 30). Il y a quelques semaines, nous avions engagé la fanfare de Dongelberg. Suite à notre défaite à Gilly et à la remise générale dimanche dernier, la fête est reportée. Nous ne pouvions plus renoncer à la fanfare, signale Raphaël Ghislain, président du club. La fanfare sera présente un peu pour la promotion à l’occasion du derby contre Tangissart qui débute à 16 h."