Le padel a boosté les affiliations au club nivellois du Smashing

"Le club n’a plus rien à voir avec sa période"Chalet", admet Didier Leurs, qui fait lui aussi figure de nouveau. L’ancien responsable de l’école des jeunes du Pingouin (il en fut aussi le trésorier) est venu prêter main-forte au conseil d’administration. Il occupe le poste de directeur général depuis février 2023. "Ma mission s’articule autour de trois axes principaux: la visibilité, le bien-être et la sécurité, explique-t-il. En termes d’infrastructure, le Smashing est désormais bien nanti. Il faut maintenant faire en sorte d’attirer les membres. Cela passe entre autres par un environnement agréable. Nous avons la chance d’être implantés dans le parc de la Dodaine, un cadre merveilleux. Pour cette raison, on se doit d’avoir un club de qualité."

De récents aménagements ont amélioré le confort de l’outil: la capacité du parking a été revue à la hausse, de nouveaux sièges ont été installés en tribune. Aucun détail n’est laissé au hasard.

"Nous assurons également l’entretien des abords. Récemment, nous avons placé de nouvelles haies. D’autres suivront."

Des affiliations en hausse de 9%

Si, comme tous les clubs, le Smashing a souffert des conséquences du covid, il a déjà remonté la pente. "Nos affiliations ont grimpé de 9% par rapport à 2022, constate Francis Vanhassel, le secrétaire nivellois. Au total, nous comptons plus de 500 adultes et environ 360 jeunes."

Le succès du padel contribue aussi à ce regain de santé. Depuis juillet 2022, le club dispose de deux terrains destinés à cette discipline en vogue. Ils ont boosté les affiliations. "Nous avons commencé par 15 affiliations. Un an plus tard, nous sommes passés à 158 membres. La demande est énorme."

Enfin, l’espace restaurant participe également à soigner la vitrine du Smashing. La nouvelle gérance, installée en octobre 2022, a trouvé sa vitesse de croisière. "Le bouche-à-oreille fonctionne bien, à tel point que de nombreuses personnes extérieures au club viennent déguster la cuisine de notre chef, Éric Mah y", se félicite Didier Leurs.

La bonne info

Un titre européen remis en jeu ?

En fin d’année 2022, l’équipe Messieurs 65 ans du Smashing Nivelles a réalisé une sacrée performance en décrochant le titre européen dans sa catégorie, à Belek, en Turquie. En toute logique, les Aclots devraient remettre leur couronne en jeu dans quelques mois (du 3 au 11 novembre), toujours dans la région d’Antalya. C’est en tout cas leur volonté. Malheureusement, leur participation n’est pas encore acquise. "Notre équipe compte beaucoup de blessés, déplore Giovanni Panozzo, qui était de l’aventure il y a un an. Pour le moment, je ne joue plus. Et deux ou trois autres joueurs ont également des problèmes physiques ou de santé."

L’ossature actuelle de l’équipe est composée de Michel Van Namen, Marcel Dekeyser, Patrick Orban et Pierre Schoenmaker. "Mais c’est un minimum. Normalement, il faut pouvoir s’appuyer sur cinq ou six joueurs. Sans quoi, c’est compliqué d’enchaîner les matches tous les jours. C’est pourquoi nous préférons attendre le plus tard possible avant de valider notre participation. A priori, nous devons nous décider pour le 31 août au plus tard."

L’équipe nivelloise, qui a par ailleurs décroché un nouveau titre national cette année, sera par contre bien représentée lors des championnats du monde Masters de Majorque (du 8 au 13 octobre). Trois de ses joueurs (Michel Van Namen, Alain Desaever et Patrick Orban) figurent dans la sélection belge.