La randonnée "À travers le Brabant 2023", c’est mardi

Le deuxième rendez-vous en Brabant Wallon de la FFBC se tiendra ce mardi 15 août avec les Guidons Courtois qui organisent leur grande randonnée annuelle dénommée Cyclo + Gravel – À travers le Brabant 2023. Six parcours emmèneront les participants dans les campagnes du Brabant Wallon. Sur route, 4 parcours fléchés: 50, 70, 90 et 110 km (BAD) et, nouveau cette année, deux GRAVEL de 80 km et 60 km, à suivre avec une trace GPS (non fléchés). Le centre nerveux est prévu au centre Sportif Jean-Moisse à Mont-Saint-Guibert avec les départs entre 7 h 30 et 11h suivant le parcours. Boissons et petite restauration seront disponibles au départ.