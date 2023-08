La Coupe de Belgique signe la reprise officielle pour Rebecq et Tubize-Braine

Si les Rebecquois accueilleront les Anversois, pensionnaires de P3, Kalfort Puursica, Tubize-Braine se déplacera du côté d’Haasdonk et du Red Star, équipe de première provinciale, aussi en région anversoise.

Alors que sur papier, les adversaires respectifs de Rebecq et de Tubize semblent plus que prenables, on sait qu’un match de coupe peut réserver bien des surprises, surtout lorsqu’il s’agit du premier match officiel de la saison. Une première rencontre qu’il ne faut donc pas prendre à la légère, et qui est à aborder avec le plus grand sérieux.

C’est en tout cas dans cette optique-là que la RUS Rebecquoise et Dimitri Leurquin, coach des Rouge et Blanc, préparent leur rencontre. "Oui nous allons affronter une P3, mais c’est une équipe qui s’est qualifiée face à une D3. Cela donne le ton et rappelle surtout que sur un match, tout est possible. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines et ce travail doit maintenant se voir sur le terrain, peu importe l’adversaire et son niveau. Ce match est préparé et sera joué comme si c’était le premier de championnat. La coupe a toujours été importante à Rebecq avec les belles histoires que nous connaissons. On veut faire perdurer cette relation particulière entre notre club et cette compétition."

Du côté tubizien, c’est le même refrain. En effet Mohamed Bouhmidi, T1 de la RUTB, sait que ce genre de rencontre peut être piégeuse. "Un match de coupe est toujours difficile. De plus, jouer une équipe néerlandophone n’est jamais un cadeau, Tamines, éliminé par Haasdonk (0-1), peut en témoigner. Nous n’avons que très peu d’informations sur l’adversaire que pour préparer une telle rencontre, mais voilà on sait que ce sera un match disputé et animé, dans lequel les duels seront très importants."

Garlito, Denayer, Tepe et Lkoutbi ne seront pas du voyage à Haasdonk pour la RUTB, alors que Rebecq devra se passer de Mukota.

En cas de victoire les Tubiziens pourraient (déjà) retrouver Binche, alors que Rebecq affrontera, également en cas de victoire, le vainqueur de la rencontre entre Lebbeke (D2 néerlandophone) et Ster Francorchamps.