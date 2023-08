Jodoigne signe Lucchese et reçoit Marloie

Avec la signature de Mirko Lucchese, un jeune joueur qui arrive des U21 et des réserves nationaux de Visé, la RAS Jodoigne tient enfin son remplaçant à Romain Puttemans. "Je suis très content que Mirko nous rejoigne et puisse intégrer le noyau, apprécie Steve Dessart. Je l’avais déjà suivi la saison dernière quand j’étais à Waremme. On est revenus à la charge cette saison quand Vanheukelom est parti et il nous intéressait encore plus après l’arrêt de Puttemans. Il était également courtisé par Stockey et Warnant et c’est bien qu’il ait chosi Jodoigne. Il s’agit d’un jeune joueur mais qui dégage déjà beaucoup de maturité. Il est droitier et sait jouer partout dans une défense à quatre. Il a un jeu juste et propre avec une belle relance, il est fit et prêt et sera déjà dans le noyau pour ce week-end s’il est qualifié."