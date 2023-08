Coupe de Belgique: Une Rochefort à déguster avec plaisir pour Villers

Du temps où il jouait en D3 à la RAS Jodoigne, l’attaquant a eu l’occasion de défier Rochefort. "Chaque année, Rochefort présente une belle équipe. On a toujours eu dur à jouer contre eux. Ce sera encore le cas ce week-end, on ne sera pas favoris, mais on ne veut pas non plus être ridicules."

Un parcours inattendu

Quand on retrace le parcours des Villersois, retrouver Villers au troisième tour de la Coupe de Belgique "est inattendu, reconnaît Jonathan Bruno. Mais on prend tout ce qui est à prendre. On reste sur un très bon match au Westhoek qui évolue en D3 avec des occasions des deux côtés et on méritait de passer."

On l’entend dans ses propos: Jonathan se sent bien à Villers où il vient de poser ses valises. "Pour moi qui habite La Louvière, j’ai plus facile à jouer ici qu’au SC Jodoigne. Je me sens très bien ici. La mentalité est géniale et je trouve qu’avec Charlie Van Roy, on est complémentaires. Il joue comme pur"9"et je tourne autour. Ça peut le faire et Villers a une équipe pour disputer un bon championnat. Je suis en tout cas très content de ce que j’y découvre."

"Exceptionnel pour le club"

Pour Frédéric Balan, "le week-end s’annonce exceptionnel pour le club. Ce n’est pas toutes les saisons que l’on atteint le troisième tour de la Coupe de Belgique et on prépare ce rendez-vous sereinement."

Villers pourra se déplacer dans les Ardennes sans la moindre pression. "Ce sera un match bonus au cours duquel il faudra prendre un maximum de plaisir. On revenant de 0-2 à 2-2 contre Etterbeek et de 3-1 à 3-3 à Westhoek, on a déjà démontré pas mal de valeurs mentales et on doit déjà retirer le positif de ces deux matches-là. Et poursuivre sur cette lancée."

À Rochefort, ce sera une autre paire de manches. "On passe un palier de plus chez une équipe ambitieuse de D2. Ce sera très compliqué."

Hormis Vandamme qui est blessé et Courtens retenu par son travail, le noyau sera au complet.