Perwez (D3) – Hasselt (P1)

Vainqueurs sans trop trembler lors du tour précédent face au KVK Beringen, les Perwéziens affrontent demain après-midi un autre pensionnaire de P1 limbourgeoise, le FC Torpedo Hasselt. "Ils viennent d’éliminer un pensionnaire de D3 donc on aborde ce match avec le plus grand sérieux en sachant que nous avons déjà eu un petit avant-goût lors du tour précédent. Il faudra faire preuve d’un état d’esprit irréprochable avec la même rigueur et la même envie. Les gars ont bien bossé cette semaine aux entraînements avec une joute amicale intéressante face à Rebecq jeudi soir. C’est un match officiel et c’est toujours plaisant et enrichissant de pouvoir juger les troupes sur une partie à enjeu. Larotonda et Brassart sont incertains mais pour le reste, le noyau est au complet", précise le T1 Jean-Claude Delmoitié.

S’ils l’emportent, les Perwéziens affronteront le KFC Merelbeke (D2) ou le KFC Turnhout (D3) au quatrième tour de cette Coupe de Belgique.

Genappe (P1) – Merchtem (D3)

Dans leurs installations, les Jaune et Bleu du FC Genappe accueillent Wolvertem Merchtem, une grosse cylindrée qui évolue en D3. Après avoir battu Saint-Michel puis Oostnieuwkerke, ce troisième tour s’annonce donc nettement plus corsé. "C’est un fameux test en plein milieu de la préparation face à une bonne équipe de D3 qui chaque année termine dans le ventre mou de sa série. Nous n’avons ni peur ni appréhension et même si la Croky Cup n’est pas un réel objectif en soi, cela pourrait être sympa de continuer l’aventure", relate un Fabio Magnoni qui ne pourra pas compter sur Kanyinda, Paquet, Decroes et Simon.

En cas de victoire, les Brabançons wallons défieront le KFC De Kempen Tielen-Lichtaart (P1) ou Belisia Bilzen (D2) lors du prochain tour.

RCS Brainois (D3) – Ternat (D3)

Les Jaune et Bleu accueillent les fusionnés de Ternat Wambeek (D3 flamande) où évoluent notamment l’ancien capitaine des Jaune et Bleu, Ralph Samutondo. "L’adversaire sera dans le même style que Bierbeek, avec de la rigueur et de l’engagement, mais peut-être avec plus d’expérience", note Axel Smeets dont la formation sort d’une défaite 0-2 en amical contre Ganshoren. "L’équipe ayant joué en Coupe était au repos, c’était donc l’occasion de voir beaucoup de jeunes face à plus fort et il y a eu de très bonnes choses en première mi-temps. Ça nous donne des idées pour la suite."

Braine vise le quatrième tour face à une équipe ayant décroché sa qualif en fin de match face à Herk (P1 limbourgeoise). "Ce n’est que du bonus mais on espère aller le plus loin possible car ces matches à enjeu sont une bonne préparation pour le championnat. Ici, je m’attends à un match ouvert, comme dimanche passé où l’on a souffert à dix pendant une demi-heure, ce sera donc du 50-50." Santinelli (suspendu) et Willaert sont absents.