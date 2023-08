Un nouveau comité et une nouvelle dynamique au ROC Ottignies

L’objectif du club est clair: "On veut se maintenir en D1 et rester dans cet esprit familial en faisant évoluer nos jeunes dont certains évoluent dans les sélections nationales. La plupart sont restés et on a gardé nos meilleurs joueurs. On possède aussi l’une des meilleures écoles de rugby du pays et on a mis des choses en plus (nutritionniste, staffs doublés, etc.) au niveau de l’académie."

Bonicel intègre un staff "scrum"

Sur le plan sportif, l’équipe première sera dirigée par Raphaël Bonicel, qui a connu un certain succès en faisant remonter Frameries en D1, Xavier Millot, Julien Paulus, Olivier Guns et Thomas Dienst. Un staff qui fonctionnera suivant le modèle Scrum Agile. "On a suggéré cette nouvelle approche que l’on retrouve souvent au sein des entreprises, explique Olivier De Biolley. L’idée est d’avoir une collectivité au sein de laquelle chacun enrichit la discussion et où les décisions sont prises à l’unanimité et dans le bon sens."

De son côté, l’équipe 3 descend en régionale 1. "Étant donné qu’on n’était plus en mesure d’aligner une D3 réserve, on s’est mis d’accord avec la Fédération pour switcher avec Mons qui était demandeur de monter", note Luc Van Wiele.

Précisions enfin que le club organise une journée porte ouverte dédiées aux filles ce dimanche.