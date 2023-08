La R1 de Braine veut monter doucement en puissance

De son côté, Dorian Dombret, bien que plâtré suite à une fracture du quatrième métacarpien de la main occasionnée lors du Crelan Tour 3x3 à Braine-l’Alleud début juillet, a suivi toutes les séances de condition physique. Il devrait pouvoir retâter du ballon vers la mi-septembre. Le capitaine brainois loupera donc tous les matches de préparation et même les premiers matches de championnat.

Ce lundi, Gianni Maren a fait son retour pour dispenser la première séance de la semaine. "Jusqu’ici mes joueurs ont eu droit à trois séances intensives de deux heures, souligne le coach brainois. En plus, ils ont tous participé au tournoi 3x3 organisé par le club durant le week-end. Cette semaine, ils auront encore droit au même régime avec en plus, le samedi, un stage d’une journée dans notre salle. Dimanche, à 11 h, nous nous déplacerons à l’Alliance Arlon pour notre premier match de la poule P en Coupe AWBB. Ce sera l’occasion de remettre des minutes en plus dans les jambes."

Ensuite, le samedi 19 août, les Castors se rendront au BC Boussu pour leur second match de poule avant de recevoir la R2 du RSW Liège Basket, le vendredi 25 août à 20 h 45.

Gianni Maren sait que ces matches sont très largement à la portée de son équipe, même si "notre préparation est fortement perturbée à cause de la blessure de Dorian qui ne peut que suivre la préparation physique, mais hélas avec interdiction d’utiliser la main. En plus, certains de mes joueurs ont soit un job étudiant soit des examens de passage à préparer. Leur priorité est donc un peu ailleurs. Diego Minucci est en sélection et ne devrait louper que la première quinzaine. Globalement, ce n’est pas optimal comme prépa mais on va faire au mieux avec nos matches de coupes pour tout doucement monter en puissance, concède le mentor des Castors, qui voudrait bien compléter son programme de présaison. Je cherche encore l’un ou l’autre match amical pour le mercredi 23 août. J’aimerais qu’on puisse jouer une équipe de Nationale 3 pour pouvoir se jauger contre un noyau plus fort que le mien."

L’objectif actuel des Brainois, c’est le premier rendez-vous en championnat, le vendredi 1er septembre, à domicile, à 20 h 45, contre le RBC Aubel, l’autre montant de R2. Pour ce qui est des ambitions, ils joueront d’abord pour se maintenir et plus si affinités.