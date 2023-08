Journée de propagande à Tangissart le 15 août

Le club de Tangissart organise sa journée de propagande des jeux de paume ce mardi 15 août. Des activités sont organisées tout au long de la journée. Elles débutent à 11h avec un tournoi de balle assise entre six équipes: La Roche, Loupoigne, Tangissart, les Chenappans, l’école de tambour de Genappe et le MP’S Bar de Bousval. A 13 h, une initiation est organisée pour les débutants sur terrain réduit. Les personnes qui souhaitent venir tester leurs capacités à frapper la balle sont invitées à rejoindre les organisateurs. Il n’est pas nécessaire d’avoir un gant, l’initiation se déroule avec une balle de tennis à main nue. Parallèlement à cette initiation, une rencontre entre femmes se déroulera à 13 h. Elle opposera les "Tanginettes" au MP’S Ladies de Bousval. Le Grand prix du 15 août opposera dès 15h l’équipe 2024 de Marche-lez-Ecaussinnes, que dirigera Michel Lepoivre sous le matricule d’Arquennes, une sélection régionale et la promotion de Tangissart. Il sera possible de se restaurer sur à partir de 12 h 30.