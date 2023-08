Fin de parcours pour Kylie Lambert à l’Euro

L’athlète du CABW, Kylie Lambert, alignée sur le 400 mètres haies lors des championnats d’Europe U20, qui se tiennent actuellement à Jérusalem, ne sera finalement pas parvenue à passer le cap des demi-finales. Alors qu’elle s’était qualifiée lors des séries mardi matin, ce mercredi, lors des demi-finales, elle n’aura pas été en mesure de réitérer la performance, alors que beaucoup la voyaient atteindre la finale et le Top 8 européen. Le stress et une grande envie de bien faire auront quelque peu tétanisé la sprinteuse aclote, dans une série particulièrement compliquée. Cette légère contre-performance ne vient cependant pas obscurcir la magnifique saison 2023 de Kylie Lambert, qui après un peu de repos prévu pour les semaines à venir, reviendra plus que probablement encore plus en forme.