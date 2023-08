Dermiens s’impose avant Chakvetadze à la Hulpe

Mais avant elle, c’est Guillaume Dermiens, série A et régional de l’étape, qui était monté sur un terrain extérieur pour affronter et éliminer difficilement (7/5 7/5) Léonardo Mileikowsky, B-15, un match qui s’est terminé à l’intérieur. "Le match a été interrompu à 4/3 dans le premier set, explique le professeur au TC Justine Henin, 31e joueur belge. Après vingt minutes, on a pu reprendre le match, terminer le set et jouer jusqu’à 3/3 dans le deuxième set avant de devoir arrêter une seconde fois et finir le match sur le dur. Changer de surface n’est pas évident et il a fallu s’adapter."

Le Brabançon a bien géré son début de tournoi, "un tournoi très relevé avec directement de gros matches, intensifs. J’essaie de le jouer chaque année et c’est toujours un plaisir de venir jouer ici."