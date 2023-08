Au programme: entraînement (endurance, agilité, sprint, contre-la-montre) mais aussi de la détection de jeunes talents et un team building. Membre du staff Sandra Degueldre tire un bilan positif de ce stage: "Nous avions plusieurs objectifs, dont par exemple la prospection pour la saison prochaine avec des filles qui souhaitent nous rejoindre. Nous avions ainsi plusieurs éléments qui sont prometteurs, voire mieux encore, et dont nous avons pu apporter toute notre expertise pour les guider, leur apprendre une série de choses utiles, et puis, voir à déjà les intégrer dans notre noyau."

Également au menu, de l’agilité et de la théorie. "Comment aborder un contre-la-montre, prendre des virages, utiliser le bon développement,… Avec quatre directeurs sportifs sur les vélos, on peut ainsi plus vite réagir lorsque l’on constate des choses à améliorer ou à corriger. C’était donc très bénéfique. Et pour l’intégration, cela a été très vite. Après quelques heures seulement, c’est comme si elles étaient chez nous depuis toujours."

À Lierneux, dans les hautes Ardennes, l’équipe Baloise a pu avoir un terrain de jeux idéal pour s’entraîner. "Nous avions bien sûr le reste de l’équipe pour préparer les prochaines échéances. On a fait pas mal de dénivelé, cela a bien grimpé. Nous avions deux groupes, d’une part les plus jeunes et de l’autre, les juniores et élites. Avec ces longues montées, nous avions une région idéale pour travailler ce que l’on ne sait pas faire partout en Belgique, des ascensions de 4 à 5 kilomètres. Et visiblement, plusieurs de nos filles ont le bon profil pour les côtes."

Les filles sont donc prêtes pour aborder la deuxième partie de saison. "Oui. D’autant que l’on aura de l’ambition sur le championnat FCWB de ce 13 août à Scy où le parcours s’annonce difficile avec 100 m de D + par tour de 8 kilomètres, avec deux ascensions au tour, dont l’arrivée. Cela risque d’être dur mais le stage sera bien profitable en vue de cette échéance."