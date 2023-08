Anna Chakvetadze, l’attraction au TC 1310 de La Hulpe

Pour son entraîneur Gaël Demanet, il s’agit d’une suite logique des choses: "Anna a quitté Kiev quand la guerre s’est déclarée en Ukraine. Elle est arrivée en Belgique en septembre 2022 et elle habite depuis lors à Ixelles. Elle cherchait un club disposant de plusieurs surfaces de jeu pour retaper la balle et prendre du plaisir en jouant au tennis. On s’est rencontré au Wimbledon par le fruit du hasard."

Professeur au club, Gaël s’est retrouvé au-devant d’une expérience inédite. "Cela change effectivement des élèves habituels. Je l’entraîne depuis le mois de janvier comme elle s’investit aussi avec les autres élèves. Elle n’est pas fermée du tout sur son tennis, bien au contraire. Elle est super sympa et très accessible pour les gens de l’école."

"Anna fait preuve d’une grande humilité"

Quand plusieurs de ses sparring partners lui suggèrent de participer au tournoi de La Hulpe "qui a un chouette niveau", l’occasion est belle de renouer avec la compétition. Dans un autre monde que celui des tournois du Grand Chelem et du circuit international.

Le TC 1310 n’est pas Roland-Garros… "Anna fait vraiment preuve d’une grande humilité et je ne suis pas certain que beaucoup de joueurs feraient ce qu’elle fait."

Restait à lui attribuer un classement adéquat à son niveau de jeu. "Via Denis Perin, on l’a affiliée à l’AFT comme membre du Wimbledon. J’hésitais personnellement à lui attribuer un classement de -15.4 ou de série A mais en fonction de son historique, A 41 me semble normal."

11 ans sans compétition

Mardi soir, à La Hulpe, Anna Chakvetadze a rencontré la jeune Ely Cordonnier, B-15.2. "C’était un premier test pour elle, poursuit son entraîneur. Cela faisait onze ans qu’elle n’avait plus disputé un match en compétition. Maintenant que ses problèmes de dos et de nuque sont derrière elle, je trouve qu’elle a bien repris et elle avance très fort. J’ai du mal à la situer car je manque de référentiel mais elle a disputé un match clair et sans équivoque."

La joueuse disputera son deuxième match ce jeudi soir à 19 h 30 face à Tiffany Mylonas, A33 et cinquième tête de série. "Ce sera encore d’un autre niveau."

Et après ? "Difficile de se projeter car on ne sait pas de quoi son destin sera fait."

Une certitude: on devrait encore la voir en action sur les terrains du pays. "Il est prévu qu’elle joue l’ITF 15 000 $ de Wanfercee-Baulet à la fin du mois d’août. Le problème est qu’elle ne possède pas de ranking et on espère recevoir une wild card via Thierry Van Cleemput."

En attendant, il reste quelques jours aux spectateurs du TC 1310 de La Hulpe pour se régaler.