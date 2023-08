TDM2: Reprise postposée pour Di Francesco avec Nivelles

Le coach grec, qui succède à son compatriote Phivos Livaditis parti comme adjoint de Thibaut Petit à Fribourg (Suisse), a profité de cette première semaine pour programmer un match amical contre la TDM2 de Ciney, qui vient de rejoindre la division. "Ce premier match amical était un entraînement axé surtout sur la condition physique et quelques aspects tactiques. Tous mes joueurs ont eu le même temps de jeu et pas beaucoup plus que 5 minutes d’affilée."

Nivelles a perdu ce match 75-62, ce qui n’inquiète pas le coach aclot. "Nous continuons au rythme de trois entraînements par semaine. Pendant tout le mois d’août, je ferai de même pour éviter les problèmes de blessure et j’en profiterai pour apprendre à mieux connaître tous les joueurs. Nous devons être confiants car nous avons une grande période de présaison. Nous allons continuer à travailler afin d’être prêts pour le 23 septembre et notre premier match de championnat. C’est notre objectif. Cette semaine, je récupère Noah Cockmartin et Nelson Louhala. Par contre, pour Carlo Di Francesco, ce ne sera pas avant le 21 août."

Le meneur nivellois a subi une opération du genou le 20 juillet pour soigner une vieille blessure. Il est actuellement en revalidation et ne pourra reprendre le basket que le 21 août.

En Coupe de Belgique dès ce dimanche 13 août

En attendant, le coach Theodoros Alexandridis pourra ajouter un peu de charge dans sa préparation avec deux matches de Coupe de Belgique de la poule H, qui se profilent dès ce week-end, avec ce dimanche 13 août, à domicile, à 15 h, contre Guco Lier, avant d’enchaîner avec un premier déplacement le mardi 15 août à Basket Tongeren.

Le match retour contre Basket Tongeren est programmé le samedi 26 août à 20 h 30 à la Dodaine. Ensuite, le mardi 30 août, Nivelles se rendra à Guco Lier pour boucler sa phase de poule en Coupe de Belgique.