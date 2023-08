Mélanie Bovy est vice-championne de Belgique du 10 km

Ce samedi, elle a abordé la course avec un autre état d’esprit. "Lisa Rooms s’est rapidement détachée en tête et je suis restée toute la course dans un peloton à quatre. Cette fois-ci, j’ai opté pour une course plus stratégique. Je me suis cachée derrière les meneuses de ce groupe, je suis restée à l’abri du vent et j’ai suivi le rythme très soutenu. Au 9e km, alors que nous étions toujours quatre, j’ai commencé à stresser car je n’avais pas envie de revivre le scénario du week-end précédent avec une arrivée au spint. J’ai décidé d’accélérer un peu, je suis parvenue à en faire craquer deux et j’ai tout lâché dans les 100 derniers mètres pour aller chercher cette deuxième place."

Au final, la 4e place décrochée sur le 5 000 m une semaine plus tôt a eu un impact positif. "Il y a eu beaucoup de stress pendant toute la course mais je suis très contente de ma deuxième place et de cette revanche prise par rapport à la semaine dernière. J’ai énormément appris sur la tactique de course et ça m’a bien servi ce week-end."

Une première médaille chez les seniors

Voilà donc un titre de vice-championne de Belgique pour Mélanie. Mais aussi une première médaille chez les seniors. "C’est une énorme satisfaction de décrocher ma première médaille dans la catégorie seniors. C’est grand pas en avant. Et puis, finir la saison de cette manière après toutes les péripéties que j’ai pu vivre et en améliorant mon record personnel de 30 secondes, c’est quelque chose que je n’aurais jamais osé imaginer il y a quelques mois de ça."

De quoi aborder l’avenir avec sérénité. "La roue commence à bien tourner, je finis la saison sur une bonne note, sans bobos. Je vais pouvoir continuer à construire sur cette base, sans devoir repartir de zéro comme par le passé. Mentalement, je suis contente de constater que les sacrifices finissent par payer. Je me dis que je ne me suis pas accrochée pour rien."