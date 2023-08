Les Barbarians quarts de finalistes en Irlande

Après y avoir décroché de très beaux résultats comme une demi-finale en 2018, un succès en 2019 et une finale en 2022, la sélection belge s’est classée à la cinquième place cette fois-ci. "Il s’agit d’un résultat honorable puisque cette année encore, les opposants étaient de qualité avec la présence de pas moins de 29 équipes féminines et masculines en provenance d’Irlande et de Grande Bretagne pour se disputer les différents trophées. J’ajouterai un petit clin d’œil à Sacha Bayens (Anderlecht) pour sa belle prestation lors du tournoi."

Après trois victoires lors de la phase poule contre North Kildare (futur vainqueur de la Plate, 24-19), Ballinasloe 1 (sélection County Galway, 31-12) et Virgina Vipers (sélection régionale U21, 30-7), la sélection belge a été éliminée en quart de finale de Cup par Tullamore Geese (équipe 1 de Tullamore, D2C): 31-24.

Le prochain rendez-vous des Belgium Barbarians est programmé le 9 septembre à l’occasion du Montréal Rugby 7's. Le staff, emmené par le coach waterlootois Neil Massinon, cherche encore trois joueurs.