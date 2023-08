Le cross biathlon prend place à Grez-Doiceau

Le cross biathlon, pratique dérivée du biathlon d’hiver et qui consiste à associer course à pied et tir à la carabine optique (sans projectile), est apparu en Wallonie il y a quelques années. La pratique s’est depuis fortement développée avec un nombre toujours croissant de compétitions et de pratiquants. Toutefois, la majorité des structures proposant cette pratique reste située dans le sud ou l’est de la Région. C’est toutefois en train de changer. En effet, le club Runnin’Grez de Grez-Doiceau, affilié à la Ligue Belge Francophone de Biathlon, propose durant l’été des séances de découvertes et de perfectionnement par petits groupes (8 personnes maximum). Ces séances consistent en divers exercices d’initiation et d’entraînement au tir, suivis de mises en situation (simulation de course).