Juge-arbitre au tournoi du Bosquet, Annick Thönnissen a passé ses journées au téléphone

Le président n’a jamais connu ça

Pas évident de gérer un tournoi dans de telles conditions. "Certains joueurs nous ont aidés à trouver des solutions, notamment en réservant des terrains dans leurs clubs, explique le président du Bosquet, Jean-Philippe Goffinet. Sinon, on avait établi à l’avance des accords de gratuité avec les clubs voisins comme Odrimont, Waterloo, Raquette, Kinéo, Parc ou encore La Hulpe, tandis que d’autres (notamment sur Bruxelles, NDLR) demandent des paiements. Alors qu’on ne gagne déjà pas grand-chose sur un tournoi comme ça, ce fut aussi la catastrophe au niveau du bar. Le Roseau a même arrêté son tournoi le jeudi, je n’ai jamais connu ça en vingt ans d’organisation ! Le but était de rassembler du monde et de prendre un verre tous ensemble lors de la remise des prix, mais les gens ne sont pas restés car d’autres finales se jouaient ailleurs. Mais malgré ces conditions climatiques épouvantables, les joueurs se sont quand même bien amusés."

Des projets en continu

Pour le reste, ce club communal, qui a fêté ses 40 ans l’année dernière, se porte plutôt bien. "On prône des valeurs démocratiques avec des inscriptions pas chères. Nous avons 380 membres parmi lesquels beaucoup d’enfants, une école de tennis et une grande terrasse. Être situé près de Wavre et Bruxelles nous permet de récupérer pas mal de joueurs. Après avoir installé l’éclairage extérieur qui nous a sauvés pendant le Covid, on a aussi remplacé le grillage, refait les gradins et là on va refaire les sanitaires. On a toujours des projets dont celui du padel prochainement."

Reste à espérer que la météo soit plus clémente lors du prochain tournoi, dédié aux jeunes et aux vétérans, en septembre.