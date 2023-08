Régionale 2C: Première défaite de Nil-Saint-Vincent

Deux renversements de situation

Les visiteurs ont poursuivi sur leur lancée jusque 3-9. "À 0-15, nous n’avions pas une belle chasse. Nous avons été sanctionnés d’un quinze avant d’avoir une deuxième mauvaise chasse. Nous les avons perdues toutes les deux (4-9). Sam Janssens a ensuite raté son passage au tamis (5-9). Nos adversaires ont ensuite tout remis. Ils ont frappé dans toutes les positions. De nombreux jeux sont montés à 40 partout, nous n’en avons pas pris un seul. On s’est retrouvé menés 11-9", continuait Raphaël Ghislain.

Nil-Saint-Vincent pouvait alors compter sur le passage au tamis de ses trois meilleurs livreurs, Jérôme et Cédric Sauvenière et Philippe Janssens. "Nous avons pris les trois jeux. Nous avons mené 11-12 et 30-40 avant de rater le gain d’une chasse et d’ensuite nous heurter à Dylan Vercammen (12-12). À 15 partout dans le dernier jeu, nous avions deux chasses bien loin qui nous ont échappé."

Nil conserve la tête avec sept points d’avance sur Gilly et neuf points d’avance sur Aisemont qui a joué une rencontre de moins.