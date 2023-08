Quelle formule en nationale 2 en 2024 ?

La fédération a lancé les bases de la formule de championnat de nationale 2 en 2024. Jean-Marie Krikilion, secrétaire général et sportif de la fédération nationale, a envoyé un mail aux clubs pour signifier que deux scénarios étaient envisagés pour le championnat: " Si la série est composée de onze équipes, le championnat se disputera comme actuellement, soit avec des play-off pour les huit premiers et la descente pour les trois derniers. Par contre, si le championnat est composé de dix équipes, les six premiers joueraient pour le titre et les quatre derniers lutteraient pour le maintien ", explique Hector Tubiermont, responsable du club de Genappe.