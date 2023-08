Le Tennis Club de Beauvechain a un nouveau terrain de… pétanque

Pendant ce temps, le club inaugurait un nouveau terrain, son terrain 7 situé à l’entrée du club, un terrain de… pétanque. "L’idée de ce terrain émane de nos membres, précise Denis Vanderstraeten. Il faut savoir que beaucoup de nos membres ne jouent pas spécialement au tennis. Ils ont proposé cette idée de terrain de pétanque et on a voté le budget à l’assemblée générale."

Le dossier en route, les responsables du club se sont rendu compte que la commune avait déjà construit d’autres terrains de pétanque à différents endroits de la localité. "On leur a présenté notre projet et on a reçu un subside pour le réaliser."

Mieux encore, ce sont les ouvriers communaux qui sont venus l’installer !

"On n’a pas dû sortir nos pioches et nos bêches comme on pensait devoir le faire, apprécie le président du TCB. On pensait mettre un peu de dolomie et entourer le terrain de billes de chemin de fer et à la place, on se retrouve avec quelque chose de propre, en béton, et on a vraiment eu de la chance avec la commune."

Le terrain a été inauguré ce dimanche, sous la pluie, en présence des autorités communales qui en ont profité pour présenter le nouvel échevin des Sports Moustaphe Nassiri.

De l’énergie et de l’électricité à revendre

Et ce n’est pas tout au niveau des nouveautés puisque si le TC Beauvechain est toujours un club aussi convivial, qui vit par et pour ses membres, qui ont toujours autant d’énergie à revendre, le club a désormais aussi de l’énergie à revendre. "On reste dans une continuité environnementale. On a profité des travaux réalisés pour le terrain de pétanque et de l’outillage présent sur place pour tirer une gaine qui va du club house jusqu’au parking afin de placer des bornes de recharge électrique. Après avoir analysé le marché en début d’année et installé 26 panneaux solaires, on a maintenant de quoi assurer les besoins en électricité de nos installations et comme il nous restait de l’énergie à de l’électricité à distribuer, autant le faire via les bornes électriques qui seront installées prochainement."

Pour le reste, le club vit toujours aussi bien. Mais restera un club d’été. "Nous sommes situés trop près des habitations voisines et on doit oublier l’idée d’avoir des infrastructures couvertes. Même chose pour d’éventuels terrains de padel au niveau du bruit. Et puis, nous sommes limités par la place."

Mais la bonne nouvelle est que les quatre premiers terrains seront prochainement complètement refaits. "C’est le prochain gros chantier", termine Denis Vanderstraeten qui cédera son poste de président l’année prochaine, au même titre que le trésorier Joseph Vanderhasselt. "Nous serons au bout de notre mandat de quatre ans mais on restera actifs au club."

Et si ce n’est pas au tennis, ce sera à la pétanque…