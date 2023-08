Pour la première fois, les organisateurs ont proposé que l’épreuve soit chronométrée. Avec une région idéale pour ce genre de manifestation, les coureurs avaient la possibilité de découvrir la région en longeant les vignobles, saluant les castors sur des distances de 22 km, 14 km et 8 km avec comme terrain de jeu des sentiers dans les bois, dans les champs, des montées et descentes,… Bref, que du bonheur !

Présent au départ avec plusieurs équipiers de son club Run Together Chastre, Pitch Jonckers a apprécié: "Ça s’est très bien passé, surtout avec le temps. Nous n’avons pas eu de pluie pendant le trail, juste une bruine qui finalement s’est avérée rafraîchissante ! Au niveau du parcours, il n’était pas trop boueux, si ce n’est du côté du passage appelé"des castors". Je trouve personnellement que c’était un beau parcours que je connaissais car j’improvise souvent des parcours dans ce coin-là pour mon club. Ce n’est pas le plus dur trail que j’ai fait récemment, car auparavant j’ai disputé le trail à Haut le Wastia (560 m de dénivelé) et le trail de La Houppe à Namur qui étaient vraiment plus costauds. Ce que je trouve dommage pour l’organisation, c’est le peu de participants."

Parmi les 171 traileurs, on retrouvait 47 inscrits pour les 22 bornes, 82 pour les 14 et 42 pour le 8 kilomètres. Au niveau des classements, Mathieu De Rijdt est le plus fort sur la longue distance chez les messieurs alors que Maëlle Lambert l’est chez les féminines. Sur le 14 km, Guillaume Demeulemeester et Alexandrine Renard étaient les meilleurs alors que Iago Chantraine et Ines Hainaut se sont imposés sur le 8 km.