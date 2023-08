Coupe de Belgique: Réduit à 10, Braine a fait le gros dos et élimine l’Eendracht Mechelen (1-0)

Les Brainois ont assuré l’essentiel malgré leur infériorité numérique dès la 60'. "En Coupe, il n’y a que le résultat qui compte, avance le coach, Axel Smeets. On a souffert, ça s’est vu. Notre adversaire a bien utilisé la largeur en trouvant l’homme libre pour envoyer des ballons devant notre but, mais Romain a fait deux beaux arrêts. Au final, on a bien tenu le coup et fait preuve de pas mal de courage."