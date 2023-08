VILLERS: Serez, Busselot, Niangbo (82’ Delplace), Godfroid (46’ Courtens), Mbala (71’ Khamouss), Nachtergaele, Van Rode, Colla (16’ Delahaye), Thielemans, Bruno, Van Roy.

Les buts de Villers par Bruno (21’), Van Roy (86’), Nachtergaele (90’).

En déplacement chez une D3, Villers a souffert toute la rencontre, "mais les garçons ont eu une grosse discipline tactique et respectée à la lettre les consignes", apprécie Frédéric Balan.

Mené rapidement 1-0 et même 2-0 au quart d’heure, Villers revient à 2-1 à la demi-heure par Bruno avant que Serez ne sauve un penalty juste avant la pause. "C’est le tournant du match."

Les locaux font malgré tout 3-1 en cours de seconde période, c’est toujours le score à cinq minutes du terme avant que Van Roy puis Nachtergaele n’offrent à la fin de la rencontre un scénario totalement inattendu. Et même mieux puisque Villers va se qualifier aux penaltys. "Ce fameux caractère villersois et quel état d’esprit, se réjouit encore le coach. On avait en plus quatre absents et chapeau à tout le monde."

Melsele B (P3) – RAS Jodoigne (D3) 1-5

RAS JODOIGNE:Bronckart, Simonini, Zwikel, Gilles, Mirabile (71’ Muntuabu), Boudar (78’ Halleux), Laruelle (78’ Plasman), Torres (78’ Chennou), Lapierre, Litonhgé (60’ Berisha), Dethier.

Les buts de Jodoigne par Laruelle (34’), Mirabile (44’ et 53’), Berisha (67’) et Chennou (87’).

En déplacement chez une équipe de P3, la RAS Jodoigne a fait le job: 0-2 à la mi-temps et 1-5 à la fin de la rencontre. "On a commencé pied au plancher, mais sans parvenir à marquer", résume Steve Dessart.

Autant dire que le 0-1 inscrit par Laruelle à la demi-heure fait du bien, comme le 0-2 qui tombe juste avant de rentrer aux vestiaires. Jodoigne poursuit sa domination à la reprise, enfonce le clou au marquoir avant que les locaux ne réduisent l’écart sur un penalty inexistant. "Dans des conditions climatiques très compliquées, les garçons ont corrigé en un match tous les manquements du match amical perdu en semaine à Gosselies.", savoure le coach des Canaris.

Oostnieuwkerke (P1) – Genappe (P1) 0-4

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Garcia Fernandez (55' Detollenaere), Berdayes (55' Jacquet), Pête, Maistriaux (60' Zanella), Simon (25' Boulerhcha), Gacio Cabrera, Deglas (60' Van Der Goten), Bensedik, Stiens.

Buts: Maistriaux (0-1 et 0--2, 20' et 50'), Bensedik (0-3, 65'), Van Der Goten (0-4, 72')

Prestation solide et sérieuse des Genappiens face à une P1 néerlandophone. C’est d’abord Maistriaux qui débloque le marquoir en première mi-temps avant de soulager les siens peu après la mi-temps. Bensedik et Van Der Goten donneront ensuite au score son allure définitive pour un 0-4 bien tassé. "Les consignes ont été respectées et les gars ont été appliqués toute la rencontre. Une victoire logique avec une belle mentalité et de la solidarité", résumait Fabio Magnoni.

Beringen (P1) – Perwez (D3) 0-2

PERWEZ: Monteiro Santana, Avramovic (46' Djouogoua), Kocabas F. (46' Sheta), Ndione, Falzone (75' Mba), Kaminiaris, Lambert, Larotonda, Sardo (90' Dawdi), Brassart, Rebere.

Buts: Falzone (0-1, 4'), Larotonda (0-2, 80')

Les Perwéziens sont meilleurs en première période et mènent 0-1 à la pause. Même scénario après la pause avec beaucoup de maîtrise et de sérieux du côté des hommes de Jean-Claude Delmoitié qui louperont tout de même pas mal d’occasions et notamment un penalty à 0-2. "Une rencontre globalement très sérieuse avec un bon bloc et une super mentalité", commentait le T1 Brabançon wallon.

Zonnebeke (P2) – SC Jodoigne (P3) 1-1 (3-5)

JODOIGNE:Brandt, Dreze, Puttemans, Calloens, Degeest (89' Stordeur), Closse, Monnet (54' Henquet), Fortemps, Congosto, Marchal, Kabongo.

Buts:Calloens (0-1, 13'), Goossens (1-1, 85').

C’est aux tirs au but que les Jodoignois ont créé un nouvel exploit face à une P2. "C’est historique, incroyable, et que ça fait du bien après une saison compliquée, savoure Martin Dehut (T1). Le plan était parfait en marquant rapidement sur une phase arrêtée car notre adversaire s’est alors cassé la tête sur un bloc solide. Malgré ce coup sur la tête en encaissant à cinq minutes de la fin sur un goal peut-être entaché d’un hors-jeu, on est allé chercher les penaltys où notre expérience a fait la différence."