Battu 4-0, Rebecq prend l’eau à Ninove

Une fois cet ouragan passé, les Rebecquois auront tout de même eu le mérite de corriger les manquements et de relever la tête, proposant une seconde période de bien meilleure facture que la première. Mais avec un tel score, la mission s’avérait quoiqu’il arrive impossible. Bien qu’ils soient restés muets devant les buts, la seconde période aura permis aux Rebecquois de retrouver un peu de couleurs, via quelques belles combinaisons, et surtout une assise défensive plus rigoureuse que lors des quarante-cinq premières minutes. Une prestation à deux vitesses qui permettra certainement aux Rebecquois de tirer pas mal d’enseignements.

Rebecq clôturera sa préparation pour une dernière joute amicale ce jeudi face à Perwez, avant d’entamer son parcours en Coupe de Belgique, face au Kalfort Puursica, équipe de P3 anversoise.