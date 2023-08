N2: Genappe reprend du service dimanche à Aisemont

Genappe et Aisemont ne sont séparés que par deux points au classement. Avec 18 points, Genappe occupe la huitième place, avec un point de plus que Brussegem, neuvième et premier descendant. Les hommes d’Hector Tubiermont ont joué une rencontre de moins que Brussegem. "Nous nous rendons à Aisemont dans le but de prendre un point. Ce qui nous donnerait deux points d’avance sur Brussegem avant de nous y rendre le 13 août prochain. Nous aurons ensuite la visite de Ninove à Genappe le 15 août. Si nous gagnons ces deux rencontres, nous serons alors tranquilles pour le maintien", indique Hector Tubiermont.