Un troisième tournoi de 3X3 aux Castors Braine ce dimanche

Outre des équipes seniors venues de France et d’Allemagne ainsi qu’une belle délégation de Liège Basket et l’une ou l’autre formation néerlandophone, l’événement a attiré des équipes de clubs de la région comme Argentine La Hulpe, le BC Genappe Lothier, le Royal Nivelles et le BC Dylois Wavre.

"Les Strus" viendront défendre l’honneur de leur célèbre patronyme familial (Struelens). Le club local sera également bien représenté. De l’aveu même de Nicolas Delepine, il n’a pas fallu beaucoup mobiliser les résidents habituels de la salle André Renauld. Les Braine’s Girls, les Castors, les CBB, Castors U15, les GéGé’s Team ou Chicago Sky sont composés par autant d’éléments évoluant ordinairement dans la maison brainoise.

Si le montant de l’inscription a été réinvesti dans le défraiement des arbitres et dans les récompenses (prize money de 200 et 400 € pour les équipes seniors), Nicolas Delepine et la vingtaine de bénévoles des Castors Braine peuvent aussi compter sur le soutien de l’AWBB. "La fédération a envoyé une newsletter à son listing de contacts et partagé notre événement sur les réseaux sociaux. Sélim Benaissa, le responsable 3X3 de l’AWBB, a aussi répercuté l’info. L’AWBB a aussi prêté le matériel."

Le tournoi sera animé par le charismatique Abdellah Allouchi qui sera à la fois DJ et ambianceur de la manifestation.

"Je dis toujours d’Abdellah qu’il est le maître du temps. Il fait ça très bien. De toute façon, si on prend du retard sur le planning, ce sera de ma faute car on lance tous les chronos au même moment", conclut Nicolas Delepine qui espère - s’il dispose de l’espace nécessaire - organiser un autre tournoi de 3X3 autour de Noël et du Nouvel An.