Sept clubs du BW engagés ce dimanche en Coupe de Belgique

Présentation des rencontres de ce dimanche, toutes prévues à 16 h.

RCS Brainois (D3) – Eendracht Mechelen (P1)

Gagner en confiance

Après son succès à Bierbeek (1-4) en amical, Braine aborde son premier tour face à une P1 limbourgeoise. "J’ai pu donner du temps de jeu à quasi tout le monde jeudi et j’étais assez content de l’équipe, souligne le coach, Axel Smeets. L’adversaire de ce dimanche sera un peu le même style avec discipline et organisation. Connaissant un peu les équipes flamandes, ça ira au duel, ce sera présent sur phases arrêtées et dans les 2e et 3e ballons. Donc, je m’attends à un match compliqué et il faudra reproduire ce qu’on a fait jeudi tout en étant plus efficace face au but puisqu’on a eu trois lattes contre Bierbeek. On va déjà essayer de livrer un bon match et continuer à engranger les victoires pour accumuler la confiance en sachant que j’ai beaucoup de joueurs à disposition."

KVK Westhoek (D3) – Villers (P2)

"Rien à perdre"

Au lieu de disputer un match amical ce dimanche, Villers se déplacera donc au KVK Westhoek, une D3 qui descend de D2. "C’est un match bonus avec un déplacement en car et une journée qui ressemblera plus à une journée de team building, préface Frédéric Balan. Ce n’est pas chaque année que l’on a la chance de jouer en Coupe de Belgique, en plus un deuxième tour et chez une D3. On jouera notre match en espérant réaliser le meilleur résultat possible." Jeudi, Villers a battu Binche 4-2 en amical mais sans disputer un bon match. "C’est la préparation, on teste certaines choses et si c’était un peu moins bien que samedi dernier, on gagne avec une nouvelle réaction très positive puisque nous étions menés 1-2."

Melsele B (P3) – RAS Jodoigne (D3)

Un match à gagner

L’équipe B de Melsele évolue en P3, mais elle vient d’enfiler un 8-0 à Zele, une P4, pour se qualifier et accueillir Jodoigne ce dimanche. Il y aura trois divisions d’écart entre les deux équipes. "C’est un match à gagner, prévient Steve Dessart. On aurait alors un troisième tour à domicile le week-end prochain, ce qui serait bien pour le club et l’occasion pour nos supporters de voir l’équipe."

Jeudi, Jodoigne s’est incliné 4-1 à Gosselies, une P1 . "J’avais changé de système pour voir de nouvelles alternatives. Cela n’a pas tourné, mais c’est toujours le cas un match ou deux dans une préparation. On a pu identifier les points à travailler. Dimanche, ce sera un match à enjeu chez une jeune équipe qui donnera tout."

Zonnebeke (P2) – SC Jodoigne (P3)

"Continuer à rêver"

Après avoir éliminé Grez-Doiceau, les Jodoignois doivent se farcir un long déplacement en Flandre occidentale, entre Ypres et Roulers. "Notre adversaire a raté la montée en P1 de peu et il vient de sortir une autre P1 flamande, ce sera donc du costaud", annonce Martin Dehut (T1) dont la formation espère continuer à écrire l’histoire du club pour sa première participation en Coupe de Belgique. "Je m’attends à un match tout aussi compliqué que celui de Grez puisque le niveau du football flamand est plus élevé. Partir confiant serait donc une erreur, mais on ne veut pas faire 177 kilomètres pour ne rien aller chercher. C’est une chance pour nous d’être là, car peu de P3 ont l’opportunité de disputer un deuxième tour et il faudra y mettre le même sérieux et la même intensité que dimanche dernier en sachant que jouer une D2 au troisième tour serait magnifique." Congosto et Degeest sont de retour.

Erpe Mere United (D3) – Walhain (P2)

Match inversé

Une semaine après avoir créé la surprise à Saint-Josse, une P1, le FC Walhain s’offre une équipe d’un calibre supérieur ce dimanche avec un match contre Erpe Mere, club de D3. Initialement prévue aux Boscailles, la rencontre se jouera en déplacement. "On prépare notre terrain pour le championnat et recevoir une D3 sur un terrain annexe n’aurait pas été idéal, explique Cédric Verté. Dommage, car cela nous aurait offert une belle vitrine, un match de gala à la maison, mais cela restera malgré tout une belle expérience."

À 80 km des Boscailles, sur l’autoroute de la mer. "Tout match est à jouer et comme on n’est pas à une surprise près en Coupe, on jouera le coup à fond en rendant une belle copie. Pour l’instant, ce n’est que du positif en préparation. On a battu Mont-St-Guibert en amical cette semaine après Rixensart la semaine dernière, et on n’aura rien à perdre dimanche."

Beringen (P1) – Perwez (D3)

Un vrai match de compétition

Les troupes de Jean-Claude Delmoitié se déplacent au KVK Beringen (P1 limbourgeoise) pour ce second tour de la Croky Cup. "On part forcément toujours un peu dans l’inconnu quand on rencontre des équipes d’une autre province. Les formations néerlandophones sont réputées rigoureuses, engagées et bien en place tactiquement donc on s’en méfie. Ils descendent de D3 et auront certainement à cœur de bien prester. Nous ne serons pas au complet car certains joueurs sont en vacances ou ressentent des bobos mais nous avons préparé ce rendez-vous comme un vrai match de compétition et nous y allons pour la victoire et poursuivre l’aventure dans cette Coupe de Belgique", déclare le coach de Rouge et Blanc

Oostnieuwkerke (P1) – Genappe (P1)

Poursuivre la préparation

Victorieux de Saint-Michel, les Genappiens s’en iront défier le KSK Oostnieuwkerke (P1 Flandre Occidentale). "C’est un long déplacement et ce n’est pas toujours l’idéal lors d’une préparation mais nous y allons pour faire un bon match. Le groupe est quasiment au complet (Kanyinda est en vacances, Decroes et Paquet sont incertains ) mais toujours en rodage. Nos adversaires ont repris il y a quelques semaines et je sais qu’ils possèdent un groupe plutôt élargi donc je ne sais pas trop quel type d’adversaire nous allons affronter. Nous ne faisons pas de plan sur la comète concernant cette Coupe de Belgique et nous allons simplement poursuivre notre préparation et donner le maximum de nous-mêmes pour tenter de continuer l’aventure", explique Fabio Magnoni (T1).