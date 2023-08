Le BC OLLNight Louvain-la-Neuve, un jeune club bien dans ses baskets

Un président, neuropsychologue de formation, qui garde la tête froide quand il expose les ambitions du club: "On a évolué en P2. Je pense qu’on s’y maintiendrait sans problème. En plus de des soucis de régularité et de santé, on a perdu des bêtes matches en 2022-23. On essayera cette saison de jouer le haut de tableau. On se veut aussi un club inclusif, le but est d’accueillir tout le monde."

L’ambition est aussi présente, avec le recrutement et la présence (depuis 2022-23) du coach Christian Gilon. Comme le président, l’entraîneur provient de la province namuroise: "Il habite non loin d’Eghezée et il coache également en jeunes à Ramillies."

Le BC OLLNight cherche aussi tout doucement à rajeunir ses cadres, comme le confirme le président, toujours joueur à 38 ans: "A la base, notre comité est constitué par les joueurs. Là, on est en train d’intégrer des jeunes étudiants mais les frais de formation sont élevés pour un club tel que le nôtre. Nous avons un noyau de 12 joueurs qui pourrait augmenter. Avec l’augmentation de 2 € de l’heure pour la location de salle au Blocry et les nouveaux maillots à commander car un jeu se détériore au bout de plusieurs saisons, on a dû augmenter les cotisations et on compte sur un nouveau sponsor maillot. On est en recherche d’un partenaire Horeca ou autre qui voudrait bien s’associer avec nous. De même, nous sommes en quête de sympathisants ou de bénévoles qui voudraient bien s’investir dans le club."

Ce dernier ne manque pas d’arguments et prépare activement son futur. "Cinq joueurs ont eu un enfant au cours des deux derniers mois. On a aussi depuis peu une quinzaine de jeunes étudiantes qui s’entraînent à nos côtés. On a dégoté pour elles des heures dans une autre salle du Blocry. Si elles continuent, on les inscrira en championnat la saison prochaine. De même, je reçois plein de demandes d’informations d’anciennes joueuses qui ont joué au basket dans la région et aimeraient s’y remettre. Je crois qu’on pourra facilement mettre sur pied une équipe en dames pour 2024-25. Une équipe de jeunes est aussi prévue."