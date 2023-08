Avec Lynn Lamock et Zoé Gaillard, Baloise s'offre deux Top 10 aux championnats de Belgique

Dans le classement principal, Zoé est 12e et Lynn 21e.

Le parcours plat anversois ne leur convenait pourtant pas. "La course s’est bien passée. Elles sont restées toutes les deux bien placées dans le peloton malgré un écrémage par l’arrière. Je m’attendais à un bon résultat de leur part mais on ne connaît jamais le déroulement. Elles ont fait le job, elles étaient attentives aux conseils et surtout, elles les appliquent."

Avec Shanna Terwagne et Émilie Hauteclair, elles formaient le quatuor des Baloise WB Ladies alignées à Hoogstraten. "Les filles connaissent leurs forces et faiblesses, le staff aussi. Il faut profiter de ces catégories d’âge pour y travailler."

La suite de la saison passera par le championnat de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles, le dimanche 13 août prochain à Scy. "Le profil sera plus vallonné et devrait mieux convenir à leurs qualités, pense Sandra Degueldre, qui se veut optimiste. On ne connaît pas encore le nom des inscrites mais on espère revenir avec le maillot ou, en tout cas, les voir sur le podium."

La semaine suivante, le Vermarc Cycling Project suivra avec deux journées de courses. "Ce sera l’une des rares opportunités pour elles de faire une course par étapes. Elles n’ont connu que le Seven Hills, où Zoé Gaillard n’était pas présente. Autre avantage: elles pourront se frotter aux juniores."

La course brabançonne regroupera dans le même peloton les cadettes et les juniores. De quoi leur montrer un avant-goût de ce qui attend certaines d’entre elles la saison prochaine. "Zoé passera justement chez les juniores en 2024. Ça ne devrait pas poser de problème car elle a déjà suivi et terminé des courses avec des juniores. C’est une volontaire. J’espère la voir finir la saison en boulet de canon. De son côté, Lynn a déjà beaucoup de compétitions et sera Cadette 2e année en 2024. Il faut qu’elles continuent leurs efforts en s’entraînant, en faisant des courses, pour qu’elles continuent à s’améliorer. Idem pour Shanna et Émilie." Une bien belle saison pour un jeune groupe qui prépare l’avenir.