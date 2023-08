Lionel Taminiaux s'est engagé avec Lotto Dstny Cycling Team pour les deux prochaines saisons

Coureur chez Alpecin, Lionel avait pris contact avec ses dirigeants pour connaître leurs intentions à son égard puisqu’il arrivait au terme des trois ans de contrat. "Je n’ai eu une réponse, ni positive, ni négative. Chez Lotto Dstny Cycling Team, j’ai eu deux entrevues avec Kurt Van de Wouwer et Stéphane Heulot ainsi qu’avec le bureau. Cela a été directement intéressant. Dans mon équipe actuelle, je n’étais pas spécialement dans l’équipe de base, j’ai selon moi eu trop peu d’opportunités pour montrer ma valeur même si je sais qu’à certains moments, je n’ai pas répondu aux attentes."

Chez Lotto Dstny, Lionel va retrouver un noyau soudé avec des têtes connues. "C’est une bonne équipe avec une bonne ambiance, ce qui est important. Je suis heureux de retrouver des gars que j’apprécie."

Quid de la fin de saison ? "J’ai eu un entretien après le National. On m’a envoyé au Tour de Pologne, donc je ne suis pas au stage en altitude et n’irai pas à la Vuelta. Le transfert joue peut-être un rôle, mais sportivement aussi, des autres coureurs sont revenus dans la course à la sélection.. Ce n’est pas pour cela que je serai inactif d’ici la fin de saison. Je suis en forme et espère encore ramener des résultats à l’équipe sur des courses du style Louvain, Overijse ou encore Zottegem."

Un contrat de deux années est une bonne option. "Un choix qui vient des deux parties. C’est confortable pour moi tout en permettant de rebondir selon les scénarios. J’avais d’autres options d’équipe, mais c’est celle qui me plaisait le plus avec une ambition de retourner en World Tour. Je suis heureux d’être associé au projet et si je peux être le pilier dans une équipe belge, ce serait top, comme Belge mais aussi comme Wallon."

Quant au rôle qu’il aura à jouer, "j’ai parlé de mon souhait de ne plus spécialement être lead out mais de pouvoir avoir ma chance, d’être offensif, comme c’était le cas au sein de Wallonie Bruxelles où cela me réussissait. Après, emmener le sprint pour Arnaud De Lie, Milan Menten ou Caleb Ewan pour les faire gagner serait aussi une fierté. Mais si je peux jouer ma carte et faire des résultats comme, par exemple, sur les Coupes de France où je sais que cela peut fonctionner. J’aspire aussi à briller avec Lotto Dstny sur les Flandriennes et pourquoi pas, un rêve, rouler Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres dans une telle équipe."