La blessure de trop pour Anthony Benazzi ? "Peut-être que mon corps dit tout simplement stop"

Malheureusement pour lui, son aventure auderghemoise a pris fin avant même d’avoir véritablement commencé. Lors d’un match amical face à Chastre disputé vendredi dernier, il s’est gravement blessé au genou. "On jouait les arrêts de jeu, le match était pratiquement terminé et puis sur un ballon anodin, mon pied est resté coincé dans le sol. J’ai directement senti que mon genou avait tourné et j’ai vite compris que les ligaments croisés étaient touchés puisque j’ai déjà vécu pareille blessure par le passé", explique-t-il.

Avec une pareille blessure, Anthony Benazzi a rapidement compris que sa saison était déjà terminée. "J’ai déjà connu quatre opérations, je sais que la cinquième sera inévitable."

Cette nouvelle grosse blessure pourrait bien être celle de trop. À 30 ans, celui qui avait mis près de trois ans à se remettre de sa dernière grosse blessure en date, a le moral en berne. "Moralement, c’est très difficile à vivre. Je venais de vivre deux saisons sans blessures et là, mon corps me lâche à nouveau. J’avais mis énormément de temps à me remettre de ma dernière blessure, il m’avait fallu près de trois ans pour revenir à mon niveau. J’ai toujours faim de football mais pour l’instant, je me dis que la fin de carrière a peut-être sonné. Si j’ai encore besoin de 2-3 ans pour m’en remettre, ça va m’emmener loin."

Le moral dans les chaussettes, Anthony Benazzi essaie de songer à l’avenir mais reste réaliste. "Je suis défaitiste pour le moment. Cette blessure n’a que quelques jours. Mais je sais q ue les prochains mois seront très difficiles. Je suis déjà passé par là, c’est une opération douloureuse et une rééducation compliquée. La suite, j’y réfléchirai plus tard. Peut-être que mon corps dit tout simplement stop et que la fin se rapproche, même si ce n’est pas une telle fin de carrière que j’envisageais. La réflexion sera longue au cours des prochaines semaines mais pour l’instant, la seule chose que je sais, c’est que je vais souffrir, comme j’avais déjà beaucoup souffert lors de ma dernière blessure."

Il avait réuni ses amis à Auderghem

Au-delà de la douleur, de la déception de voir son corps le lâcher à nouveau, il y a aussi le sentiment d’abandonner ses amis. Anthony Benazzi s’était personnellement impliqué dans le projet d’Auderghem en faisant venir pas mal de ses connaissances. "Je m’étais beaucoup impliqué dans ce projet, j’ai conseillé le coach concernant les transferts et j’étais parvenu à convaincre plusieurs amis de se retrouver ensemble à Auderghem. Disputer une saison avec des personnes que tu apprécies autant, dans un beau projet, ambitieux, tout était réuni pour vivre quelque chose de fantastique. Et puis tout s’est écroulé au bout du deuxième match amical. C’est difficile à accepter."

Cette saison, l’attaquant devra se muer en supporter. "J’irai les voir pendant la saison, je suivrai de près les résultats d’Auderghem. Je me faisais une joie de vivre cette aventure avec eux, de fêter les victoires ensemble. Car si on se cache un peu pour l’instant, il y a quand même de gros noms dans cette équipe, elle a tout pour espérer jouer les premiers rôles en P1."

Une reconversion en tant que coach ?

S’il devait mettre un terme à sa carrière prématurément, Anthony Benazzi pourrait-il rebondir sur le petit banc des entraîneurs ? "J’en ai déjà discuté avec quelques amis mais ce n’est pas quelque chose qui m’anime. Je pourrai peut-être rentrer dans le staff d’Auderghem cette saison pour être plus proche du groupe mais pour l’instant, mon poste je le vois sur un terrain. J’ai encore faim de football."

Il y a quelques semaines, Benazzi a quitté Perwez pour Auderghem, après y avoir connu deux titres et emmené le club en D3. Une D3 dont il ne voulait plus vraiment. "J’ai beaucoup de respect pour Perwez mais la D3 n’était plus ma priorité. J’ai déjà joué à l’échelon national, je n’avais plus envie de ça. À Auderghem, on m’offrait la possibilité de jouer avec des amis et c’était la seule chose dont j’avais envie."