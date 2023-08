Initiation gratuite au teqball ce samedi à la Fabrique, à Jodoigne

Son sens de l’organisation lui a toutefois permis de se faire engager à mi-temps, en septembre 2022, au titre d’employé, par la Fédération belge. Objectif premier, tant pour le sportif que l’employé: dynamiser la discipline en la faisant connaître à un maximum de jeunes et de moins jeunes. Car le teqball peut se pratiquer à tout âge. Comment s’y prendre ? faire subir une inclinaison aux deux pans d’une sorte de table de ping-pong et tenter de mettre le ballon sur la table de l’adversaire. Cela peut se faire de l’épaule, du genou, du pied, de la poitrine ou de la tête. Facile, apparemment. Eh bien non ! car un minimum de technique footballistique s’impose. Ludovic nuance cependant. "Le football, c’est le contrôle avec le bas du corps. En teqball, la coordination des membres inférieurs est importante, mais elle se fait par le haut en tentant d’avoir une perception adéquate des trajectoires du ballon."

Ludovic Gueuning se réjouit de réaliser une première initiation au Teqball avec ses amis à la Fabrique, chaussée de Charleroi, samedi prochain, dès midi. "En fin d’après-midi, pour le plaisir, nous organiserons un mini-tournoi avec les personnes intéressées. Ce qui me fait également plaisir, c’est que notre sport se fait connaître un peu partout dans le Brabant wallon. Notre base névralgique se trouve au centre sportif de Wavre, où j’ai moi-même joué au football entre mes 13 et mes 21 ans, et nous y disposons du matériel et des structures adéquats pour la pratique du teqball, mais ce n’est pas tout. Une table de teqball vient d’être installée dans le parc du château d’Hélécine. En outre, grâce à cette première initiation à Jodoigne, nous aimerions enclencher un processus positif, par exemple en prévoyant l’installation d’une ou deux tables au futur centre sportif de Jodoigne." Voilà une idée à laquelle les édiles politiques ne devraient pas rester insensibles.

Initiation (gratuite) au Teqball, ce samedi 5/8 dès 12h à la Fabrique, chaussée de Charleroi 58 à Jodoigne.