Il n’aura manqué que l’efficacité à Rebecq, battu par l’Olympic en match amical

Si les échanges étaient plus qu’équilibrés, c’est Rebecq qui se montrera le plus dangereux par l’entremise de Contino et de Coulibaly, qui malheureusement ne parviendront pas à conclure leurs opportunités. C’est d’ailleurs sur cet unique point que Rebecq ne sera pas parvenu à concurrencer son adversaire du soir, puisque dans le sens inverse l’une des rares occasions de l’Olympic en première mi-temps sera concrétisée.

Une efficacité redoutable, qui marque certainement la différence de division et qui viendra une nouvelle fois punir les Rebecquois en seconde période par l’entremise d’un ancien de la maison, Lucas Walbrecq. Alors que la RUS tentait de revenir au score, et se créait l’une ou l’autre opportunités intéressantes, c’est sur un contre que l’Olympic viendra tuer les espoirs rebecquois.

La rencontre aura tout de même laissé pas mal de satisfactions du côté du coach des Rouge et Blanc Dimitri Leurquin. "Je déteste la défaite, ce qui explique ma frustration. Mais au-delà des chiffres, et de cette frustration, je dois surtout mettre en avant la performance du groupe. Nous avons fait jeu égal durant 90 minutes avec une équipe qui va jouer le top en D1 amateur. J’ai vu mes joueurs mettre le pied, être juste dans les efforts et créer de bons mouvements. De plus, même lorsque nous avons effectué plusieurs changements, le rythme n’a pas baissé, ce qui est également un bon indicateur. Le groupe travaille bien et les joueurs répondent à nos attentes."

Rebecq se déplacera ce samedi du côté de Ninove, avant de clôturer sa préparation jeudi prochain face à Perwez.