Finaliste au TC Odrimont, Guillaume Dermiens de retour en force

Guillaume avoue que physiquement, par contre, c’est plus compliqué. "Je sens ce manque d’entraînements. Tennistiquement, je suis pourtant mieux et avec la tête libérée, on voit les résultats."

La semaine dernière, Guillaume était aligné au tournoi du Bercuit et à celui d’Odrimont. "Au Bercuit, j’ai perdu contre le vainqueur du tournoi, assez sèchement d’ailleurs. À Odrimont, je suis défait en finale contre Rojas, un mec au top pour le moment. Là, j’ai senti que le physique me manquait."

Guillaume Dermiens a néanmoins un super parcours à Lasne puisque, sorti des qualifications, il a battu le n° 30 belge en 1/8e, puis le 20e en 1/4 avant de se défaire d’un jeune prometteur en demi. Il a d’ailleurs disputé dix rencontres en sept jours, ce qui n’est pas non plus évident à gérer physiquement. Lors de la finale à Odrimont, on a senti que le Guibertin avait accumulé les matchs alors que son adversaire tapait fort et juste dès le départ. Avec un score de 6/0 6/3, on a aussi constaté que le second set était beaucoup plus équilibré et plaisant à regarder.

D’ici la fin de la saison, Guillaume aspire à poursuivre sur cette voie en tâchant, si pas d’encore améliorer le ranking, au moins de le maintenir. "Cette semaine, je suis sur deux tournois avant de m’aligner au 5 étoiles de La Hulpe."