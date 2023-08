À l’issue du week-end, René Mathy, l’organisateur, était ravi: "Nous avons eu l’agréable surprise d’être épargnés par la météo. On craignait le pire. De ce point de vue, nous avons eu de la chance. Nous avons aussi connu une belle participation pour le 35e Grand Prix Olivier Haubruge, le samedi. Une course menée tambour battant. Un groupe de six hommes s’est détaché pour ne plus être rejoint et se disputer la victoire. Le vainqueur a finalement émergé très facilement."

Le dimanche, sur le petit circuit de 2,2 km qui empruntait pour une large part des routes de remembrement à l’arrière de la ferme Van Puymbrouck, les différentes catégories minimes et aspirants se sont succédé. "Sur un circuit parfaitement propre et sous un vent qui soufflait en permanence. J’ai été agréablement surpris par la participation dans les catégories minimes."

Au bon moment. "On avait à peine fini les tests dimanche sur le coup de 17 h 15 que la pluie faisait sa réapparition. On a finalement bien profité de cette trêve météo."

Il y a eu au total 69 partants (8 en U8-U9, 6 en U10, 10 en U11, 13 en U12, 11 en U13, 9 en U14 et 12 en U15. "Je pensais que j’aurais un peu plus de partants chez les aspirants. Par contre, j’ai le souvenir qu’on avait parfois connu moins de concurrents chez les minimes en 2022."

Au sein des concurrents, Louis Letellier qui ponctue sa prestation par un podium ! "La course était dure, il y avait beaucoup de vent. L’attaque de Lucas a fait fort mal mais j’ai essayé de rester avec lui le plus possible. Je vais m’entraîner pour essayer de faire encore mieux la prochaine fois."

Au niveau des différents vainqueurs du jour dans les différentes catégories, ils se nomment Judy Bellen, Lucas Pieters, Kobe De Keuster, Nick Dewit, Aaron Coupé, Maxime Smits