L’équipe de promotion à la manœuvre à Perwez

Plusieurs joueurs de la promotion de Perwez ont quitté le club à l’issue de la saison dernière. "Nous étions huit ou neuf à tenter de maintenir l’équipe. Nous voulions recruter des joueurs mais beaucoup d’équipes de la région cherchaient des joueurs, comme Eagles et Walhain. Ce n’était donc pas évident. Il ne nous a pas été possible de compléter l’équipe. Les joueurs ont ensuite quitté pour Floreffe, Waremme, Chaumont. Beaucoup sont partis à Guibertin, c’est le cas de Frédéric Degueldre, l’entraîneur de l’équipe, de Clovis Goffart, Loïc Prade, François Denègre, Mathieu Heyters et Denis Van Lancker. D’autres ont décidé d’arrêter", indique Jean-Charles-Dumont, joueur de l’équipe.