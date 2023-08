Jodoigne (D3 ACFF) en stage pour créer une équipe

"Une certitude: je dispose d’un bon groupe, solidaire. Du début à la fin, nous avons vécu un stage très positif. Et puis, il n’y a rien à faire. Quand on part trois jours et que là-dedans, on laisse une soirée aux joueurs, cela fait beaucoup. On sait que l’entraînement du lendemain ne sera pas top mais ils étaient tous là. Je suis vraiment très content de l’intégration des nouveaux, il n’y a d’ailleurs pratiquement plus que ça. Une fois que j’aurai récupéré tout le monde, on aura tout pour vivre une bonne saison humainement avec un groupe qui possède aussi beaucoup de qualités sportives. Mais il faut que cela prenne."

En plus des séances d’entraînement, le coach a proposé du paintball lors du stage. "On doit absolument former un véritable groupe, ce qui nous manqué par moments l’année passée."

À entendre le coach et voir l’ambiance qui règne entre les joueurs, c’est bien parti. "Je tiens en tout cas à remercier le club. J’avais demandé pour pouvoir partir en stage, avoir une caméra et des mannequins. C’est facile pour certains clubs et Jodoigne a fait les efforts pour que ce soit possible pour nous. C’est top et les joueurs vont bien le rendre."

Litongé, la dernière recrue, n’était pas présent au stage. Pohl, Dichiara, Berisha, Mirabile et Simonini non plus. Tous devraient être retour dans les prochains jours, si ce n’est pas déjà le cas cette semaine.

"Jodoigne est dans les temps"

En attendant, l’équipe a terminé son stage par une victoire (3-1) devant la réserve de Visé. "La finalité était de terminer le stage avec une victoire. J’ai vu des joueurs avec beaucoup de course et un niveau technique assez élevé. On marque sur corner, ce qui n’avait plus été le cas depuis longtemps. On n’a pas encore bossé les phases arrêtées et les passes dans les 30 derniers mètres mais il y avait du mouvement, de l’envie, de la communication et un esprit de groupe. C’était vraiment bien et Jodoigne est dans les temps."

En espérant maintenant trouver des remplaçants à Sacha Bustin et Romain Puttemans qui ont décidé d’arrêter. "Ce sont deux nouvelles inopinées. Sacha n’avait pas encore commencé en équipe première mais j’étais persuadé qu’il avait de grosses qualités. Quant à Romain, je pars du principe que si un enfant du club décide de partir, il y a des raisons. C’est du domaine privé et personnel, on ne sait faire qu’accepter la chose et trouver un remplaçant. Dommage, d’autant plus que l’on nous avait proposé beaucoup de défenseurs centraux de top qualité que l’on n’a pas pris vu que l’on avait ce qu’il nous fallait mais on doit continuer à avancer."