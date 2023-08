Deux nouvelles médailles pour Michaël Naessens aux jeux mondiaux des pompiers et policiers

La moisson risque de se poursuivre puisque le cycliste disputera encore trois épreuves sur place cette semaine. Le contre-la-montre, la course en ligne et le VTT. "J’ai bien géré le critérium, une épreuve que j’affectionne. Pour le sprint, je me savais barré par un Brésilien très costaud, alors on a joué la course d’équipe avec un compatriote. Je l’ai laissé attaquer le premier en contrôlant derrière. La tactique a fonctionné. Je suis heureux pour lui car c’est son premier titre."

Au Canada, la météo actuelle tourne entre 25 et 30°, "avec alternance de soleil et de nuages, et un vent qui tourne autour de 25 km/h.. On le sent un peu dans les plaines."

À 51 ans, Michaël Naessens est toujours aussi motivé. "Je cours depuis l’âge de 13 ans. En Belgique, j’ai un peu de mal à me motiver, à part pour le cyclo-cross. Mais quand il s’agit des jeux mondiaux, là, je suis d’attaque."

Les tracés sont assez roulants au Canada. "Ici, c’est tout plat. Ou presque. On roule dans un parc naturel avec quelques faux plats. L’état des routes est par contre particulier, avec beaucoup de fissures. Après, ici l’hiver, il fait -30° et l’été 30°, ce qui fait des différences que le sol supporte plus difficilement."

Il se sent bien. "J’ai un état de forme pas trop mal. Le contre-la-montre n’est pas ma spécialité mais on verra sur la course en ligne."

C’est que la concurrence aussi a des ambitions. "Les Brésiliens sont forts, les USA aussi, et on a quelques clients français et allemands."