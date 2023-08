Au petit trot, Tubize-Braine l’emporte 0-2 à Braine en match amical

Si la première période sera de pauvre facture au niveau offensif, c’est principalement dans les duels qu’on retrouvera de l’animation. Du côté de Tubize, on avait opté pour un onze de base reprenant un mélange entre des joueurs de la D2 et des jeunes issus du noyau de la P1, ce qui expliquera clairement le manque d’automatismes, et la pauvre prestation au niveau du secteur offensif. Ce sont d’ailleurs les Brainois qui se montreront les plus dangereux au cours de la première période, notamment avec une frappe qui échouera finalement sur le poteau.

La seconde période sera à mettre davantage à l’actif des Tubiziens. Avec dix nouveaux joueurs montés à la mi-temps, on sentait une autre énergie dès les premiers échanges.

Peu avant l’heure de jeu, les deux équipes seront réduites à dix suite aux exclusions de Wallaert côté brainois et de El Ouamari pour la RUTB. Les deux joueurs se seraient prêtés à un vilain jeu de mains dans le rond central, et l’arbitre décidera de les exclure tous les deux.

Enfin la délivrance viendra du crâne de William Piret, arrivé cet été en provenance des Rebecq, qui sur un coup franc viendra frapper le ballon de la tête, le mettant hors de portée du gardien Jonas Godin, en test ce mardi soir avec le RCS Brainois.

Un coup de tête victorieux que Dieudonné Lwangi viendra imiter quelques minutes plus tard, doublant ainsi le score, qui restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Le point à Tubize-Braine

Au point défensivement, la RUTB va travailler son attaque

Avant de faire un premier bilan sur l’avancée de la préparation de ses joueurs, Mohamed Bouhmidi a tenu à revenir sur la rencontre disputée face au RCS Brainois, lors de laquelle il a pu apprécier l’assise défensive des siens. "On doit reconnaître que notre première mi-temps fut très brouillonne, avec un cruel manque de créativité dans le secteur offensif. Maintenant, on se doit d’être honnête et juste par rapport à ce constat. Nous travaillons depuis le début de la reprise énormément sur notre jeu défensif. Nous posons les principales bases de ce que sera notre vision du jeu lorsqu’on devra défendre, et cela ne nous a du coup pas encore permis de travailler les automatismes offensifs. Ce sera pour la suite de la préparation. Le point positif de la rencontre face à Braine est bien entendu que nous ayons maintenu le zéro derrière."

Le travail défensif étant maintenant effectué, on l’a compris, la suite de la préparation sera axée sur le secteur offensif. Avec l’arrivée de plusieurs nouvelles recrues, Mohamed Bouhmidi sait que ce sera un chantier important de sa préparation. Il entend mettre à profit les deux prochaines joutes amicales que pour créer des affinités et une dynamique parmi ses attaquants. Cela commencera dès ce week-end face à Tertre Hautrage, avant de défier Aische dans le courant de la semaine prochaine. "Si je dois retenir les éléments plus négatifs de nos précédents amicaux, on voit que la créativité et la percussion offensive ne sont pas encore à la hauteur. Et c’est logique. Nous allons exploiter aux mieux les deux prochains matches amicaux. J’effectuerai moins de changements, les joueurs qui n’auront pas ou moins joué face à Tertre joueront plus face à Aische et cela permettra à tout le monde de prendre du rythme, mais aussi aux attaquants de joueurs de plus longues séquences ensemble."

La RUTB, qui aura tout de même subi pas mal de mouvements au sein de son effectif, semble avoir déjà réussi à recréer une ambiance et un climat de travail ou sérénité rime avec plaisir. C’est en tout cas un élément auquel le coach Bouhmidi accorde beaucoup d’importance, et qui, selon lui, a déjà très bien évolué en deux semaines. "Nous sommes partis trois jours en stage à Dinant, et depuis on se voit quasiment tous les jours. C’est important qu’en phase de préparation, les joueurs se voient le plus possible. C’est comme cela qu’on crée des affinités et un groupe solide, qui pourra aller au-delà de ses limites quand ce sera nécessaire. Je suis positivement surpris de voir la vitesse avec laquelle les nouveaux se sont intégrés au groupe."

Le point au RCS Brainois

L’équipe est dans les temps

Alors que le RCS Brainois reste sur deux saisons plus que compliquées, la saison 2023-2024 doit être synonyme d’un nouveau départ. C’est en tout cas avec cet objectif-là que les Brainois ont repris le chemin des terrains il y a un peu plus d’une quinzaine de jours maintenant. Ces deux premières semaines ont clairement été mises à profit pour travailler la condition physique, comme nous confiait Axel Smeets, à la sortie des vestiaires de la rencontre face à la RUTB: "Les charges de travail de ces derniers jours ont été très lourdes. On travaille énormément l’aspect physique à ce stade de la reprise et cela peut se ressentir sur les matches. On veut construire des bases sur lesquelles s’appuyer pour le reste de la préparation et cela passe par des longues sessions intensives et fatigantes. La plupart des joueurs, avant la rencontre face à la RUTB, avaient eu 45-50 minutes de course. Cela peut aussi expliquer une certaine fatigue dans la rencontre, qui peut entraîner un manque de concentration ou de lucidité dans certains choix. C’est le prix à payer en amical lorsqu’on veut travailler l’aspect physique."

Par rapport à la rencontre disputée contre la RUTB, et ce premier vrai test, face à une équipe d’une division supérieure, et malgré le score et la défaite, Axel Smeets restait plus que positif, à l’aube de l’entrée en lice en Coupe de Belgique (ce dimanche face à l’Eendracht Mechelen – 16 h). "J’ai vu une bonne première heure de la part de mes joueurs lors de laquelle ils se sont créé plusieurs situations dangereuses. Notre adversaire avait plus la possession, mais nous sommes parvenus à les contenir une grosse partie de la rencontre. La différence dans ce match s’est faite au moment où j’effectue mes changements, en faisant monter quasiment une équipe complète. On a directement vu que cela manquait de repères, et le positionnement laissait à désirer. Les deux buts encaissés sont issus d’erreurs de placement, c’est dommage. Mais je préfère cela à une rencontre dans laquelle nous sommes battus à cause de notre jeu, qui serait beaucoup plus compliqué à corriger que des erreurs individuelles. Je note une belle progression en quinze jours, et surtout nous avons encore une belle marge pour arriver prêts pour la reprise du championnat. Des automatismes doivent encore se créer, mais on est dans le bon."