Une belle bande de touristes remporte les 24h de La Raquette

Pour sa première comme organisateur, Sébastien Saba est ravi. "Tout s’est très bien passé. On a même été épargnés par la météo puisque hormis une averse samedi après-midi, nous sommes passés entre les gouttes. C’est un vrai miracle."

Dix équipes ont participé à l’événement, une de plus que l’année dernière. "On avait sept équipes issues de La Raquette et trois autres de l’extérieur: Justine N1, Wolu TC et un mixte entre Beauvechain et Waterloo. Ce fut une telle réussite que j’ai déjà reçu des demandes d’inscription pour la prochaine édition et même d’anciennes équipes voudraient revenir. Je pense que les participants ont retrouvé le plaisir de participer, jouer et s’amuser. Avant, on était plus dans l’optique d’une compétition. Nous sommes revenus à un événement ludique et amusant."

Au niveau des résultats, l’équipe des Touristes a remporté le défilé et le classement général. Les Sans-culotte ont gagné la partie tennis et les Meules les activités.