Secrétaire d’Ottignies, Caroline Lévesque arrive du Québec

Caroline et Alain de Moffarts ont le choix entre vivre à Montréal où s’installer en Belgique. "Nous avons choisi la Belgique et le quartier alternatif de La Baraque pour construire quelque chose qui ait plus de sens que de vivre dans une grande ville. J’avais une dizaine d’amis dans le quartier. J’ai connu mes premiers amis belges en 1991. Nous nous sommes installés à Louvain-la-Neuve en 1999."

Une initiation place des Wallons

Elle entend parler pour la première fois de balle pelote lorsque ses enfants, Mathieu, Lambert, et Aurélie, participent à une initiation donnée par Guy Deprez et Jean-Marc Vanderbeck sur la place des Wallons à Louvain-la-Neuve. "Cela leur a plu. Le ballodrome était proche de notre domicile et c’était gratuit. Cela donnait l’envie d’essayer. Les gens étaient sympas, c’était agréable. Jean-Marc Vanderbeck, comme coach, prenait soin des jeunes", signale Caroline Lévesque.

Elle est devenue secrétaire du club et son mari président en 2019. "Lorsque les dirigeants de l’époque ont décidé d’arrêter, on trouvait dommage d’abandonner. La balle pelote à Ottignies, c’est tout un patrimoine, une tradition, une histoire. Nous avons donc reformé un comité. Tout cela vient aussi de l’amour d’Alain pour la culture et le patrimoine wallon."

Ils ne l’ont jamais regretté. "Nous avons recommencé au plus bas niveau, en régionale 3. Cela se passe très bien. L’ambiance est excellente dans le club. L’équipe fait de bons résultats. Nous avons le soutien de la commune. Nous avons une des meilleures infrastructures. Jusqu’ici, je n’en ai encore jamais vu de pareille", souligne Caroline Lévesque qui est au four et au moulin lors de chaque activité du club.

Dimanche dernier, lors du derby face à Bousval, elle marquait les chasses avant de reprendre du service pour offrir les collations aux joueurs et s’installer ensuite derrière le bar.